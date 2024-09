Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrsunfall mit verletzter Person - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein Leichtverletzter und etwa 30.000 EUR Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend (28.09.2024) in Stuttgart-Bad Cannstatt ereignet hat. Ein 33-Jähriger befuhr mit seinem VW Golf gegen 22:40 Uhr die Daimlerstraße vom Cannstatter Carré in Richtung Cannstatter Wasen und wollte nach links in einen Hof einfahren. Ein dahinter befindliches Taxi wartete entsprechend. Von hinten näherte sich ein 27-Jähriger mit seinem Mercedes, fuhr links am Taxi vorbei und kollidierte mit dem Abbiegenden, dessen Fahrzeug durch den Aufprall auf einen geparkten Mercedes geschoben wurde. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

