Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher machen Beute - Zeugen gesucht

Stuttgart-West/-Weilimdorf (ots)

Unbekannte sind über das vergangene Wochenende (27. bis 29.09.2024) in Wohnungen an der Schwabstraße und der Mainzer Straße eingebrochen. An der Schwabstraße hebelten die Täter zwischen Freitag, 16.30 Uhr und Samstagmorgen, 03.30 Uhr ein Fenster auf und erbeuteten aus der Wohnung eine Bohrmaschine, zwei Uhren und Bargeld im Wert Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. An der Mainzer Straße brachen die Einbrecher in der Nacht zum Sonntag zwischen 17.15 Uhr und 02.15 Uhr eine Balkontür auf und durchwühlten Schränke und Schubladen. Ob sie etwas gestohlen haben, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

