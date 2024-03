Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nachtrag zur Pressemeldung: Lagerhalle gerät in Brand - Kripo ermittelt zur Brandursache

Neuss (ots)

Mit unserer Pressemeldung unter dem Titel "Lagerhalle gerät in Brand - Kripo ermittelt zur Brandursache" vom 21.03.2024, 07:46 Uhr, berichteten wir über einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (20./21.03.) an der Düsseldorfer Straße in Neuss.

Da das Gebäude nach Angaben eines Statikers akut einsturzgefährdet ist, konnten die Brandermittler ihre Arbeit vor Ort noch nicht aufnehmen. Voraussichtlich werden sie den Brandort am kommenden Montag (25.03.) gemeinsam mit einem Brandgutachter unter Zuhilfenahme einer Drohne untersuchen.

Zur Brandursache liegen deshalb bislang keine neuen Erkenntnisse vor.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell