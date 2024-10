Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Motorradfahrer rast davon + Wachpolizistin geschlagen + In Supermarkt eingestiegen

Gießen (ots)

Gießen: Motorradfahrer rast davon

Am Freitag (25.10.) stoppten Beamte der Gießener Kontrollgruppe gegen 15.45 Uhr einen Zweiradfahrer in der Innenstadt. Zuvor war er in einer Gruppe von mehreren Zweiradfahrern anderen Verkehrsteilnehmern aufgefallen, weil er u.a. auf dem Hinterrad fuhr. Der Mann hielt zunächst auf dem Gehweg der Westanlage (Höhe Hausnummer 34) an. Als die Beamten an ihn herantraten, stieg er schnell auf seine Crossmaschine der Marke KTM. Ein Beamter konnte noch den Arm des Mannes fassen, dieser löste sich aber aus dem Griff und raste über den Bürgersteig in Richtung des Einkaufszentrums davon. Dabei ignorierte er auch eine rote Ampel. Über die Neustadt raste er in Richtung Marktplatz/Brauhausgasse davon. Der Mann auf dem Motorrad war ca.175-180 cm groß und hatte eine sportliche Statur. Er trug eine schwarze Motorradjacke mit Schulter- und Armpolster und farblichen Applikationen und eine weiße Jeans. Weiterhin hatte er einen Motocross-Helm und eine bunt verspiegelte Motocross-Brille an.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und suchen Zeugen: Wer hat den Fahrer auf seiner Flucht, oder im Vorfeld, bemerkt? Wer kann Angaben zu seiner Identität machen? Wer wurde durch ihn gefährdet?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Wachpolizistin geschlagen

Im Rahmen von Streitigkeiten zwischen einer Personengruppe befand sich gestern Nachmittag eine Streife der Wachpolizei im Einsatz in der Marktstraße. Laut Mitteilung sollen bei dem Streit auch Flaschen geworfen worden sein. Bei der Schlichtung des Streits gegen 16.15 Uhr schlug plötzlich eine junge Frau nach einer Wachpolizistin. Sie blieb unverletzt und konnte den Dienst fortsetzten. Die Angreiferin, eine 19-jährige deutsche Staatsangehörige, musste mit zur Dienststelle. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet, im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde sie entlassen.

Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Laubach: In Supermarkt eingestiegen

Am Sonntag (26.10.) gegen 3.40 Uhr brach ein Unbekannter in einen Supermarkt in Wetterfeld ein. Dazu schlug er eine Scheibe des Markts in der Philipp-Reis-Straße ein. Aus dem Inneren erbeutete er diverse Packungen Zigaretten. Er flüchtete unerkannt.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich aufgefallen?

Die Ermittler bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

