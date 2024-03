Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Heppenheim (ots)

In der Von-Gagern-Straße brachen am Mittwoch (06.03.), in der Zeit zwischen 5.30 und 20.40 Uhr, unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Die ungebetenen Besucher verschafften sich über den Balkon zunächst Zugang in die Räumlichkeiten. Im weiteren Verlauf erbeuteten die Kriminellen Geld und Schmuck.

Es wird in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Der Fall wird im Kommissariat 21/22 in Heppenheim bearbeitet. Hinweise unter der Rufnummer 06252/7060.

