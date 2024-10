Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Roller gestohlen + LKW streift Peugeot

Gießen (ots)

Biebertal: Roller gestohlen

Ein Roller wurde zwischen Dienstag (29.10.), 18 Uhr und Mittwoch, 7 Uhr in Rodheim-Bieber gestohlen. Die rote Piaggio stand am Fahrbahnrand in Höhe der Karlstraße 10. Nach derzeitigen Erkenntnissen klauten zwei Unbekannte den Roller und fuhren damit weg.

Die Polizei fragt: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wer kann Hinweise zur Identität der unbekannten Diebe geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen/B49: LKW streift Peugeot

Am Montag (28.10.) gegen 17.15 Uhr fuhr eine Peugeot-Fahrerin an der Anschlussstelle Gießen-Uniklinikum auf die B49 in Richtung Wetzlar auf. Dabei streifte das Heck eines links neben ihr fahrenden, unbekannten LKWs ihr Fahrzeug in Höhe des Beschleunigungsstreifens. Der LKW, der bunt in rötlichen Tönen gewesen sein soll, fuhr einfach weiter. Am gelben 208 der Anzeigenerstatterin entstanden etwa 5.000 Euro Schaden. Ob der LKW-Fahrer den Unfall bemerkt hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell