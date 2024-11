Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Adventskonzert der Katholischen Polizeiseelsorge und des Polizeipräsidiums Mittelhessen in Gießen



Stimmungsvolle Musik zum Advent in der St. Bonifatius Kirche in Gießen

Die Katholische Polizeiseelsorge und das Polizeipräsidium Mittelhessen laden Bürgerinnen und Bürger herzlich zum diesjährigen Adventskonzert ein. Am Samstag, 30.11.2024, ab 17.00 Uhr, wird die St. Bonifatius Kirche in Gießen mit festlicher Musik erfüllt sein, um gemeinsam in die besinnliche Adventszeit zu starten.

Das Konzert bietet die Vielfalt weihnachtlicher Musik. Dargeboten vom Landespolizeiorchester, regionalen Chören sowie einer talentierten Solistin, die das Publikum mit ihren Musikstücken verzaubern und eine festliche Atmosphäre schaffen werden. Die musikalischen Beiträge reichen von gefühlvollen Instrumental- und Chorstücken bis hin zu feierlichen Soloauftritten, die die Vorfreude auf die Weihnachtszeit musikalisch untermalen.

Mit dem Konzert sagen die Polizistinnen und Polizisten des Polizeipräsidiums Mittelhessen Dankeschön für das ihnen entgegengebrachte Vertrauen. In einer Zeit, die von Herausforderungen und Wandel geprägt ist, möchten die Katholische Polizeiseelsorge und das Polizeipräsidium Mittelhessen mit dem Adventskonzert eine Gelegenheit zum Innehalten und zur Begegnung schaffen.

Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen sind herzlich eingeladen, an diesem Abend Ruhe und Besinnlichkeit zu genießen und gemeinsam die Adventszeit zu feiern.

Der Eintritt ist kostenfrei; Spenden kommen einem wohltätigen Zweck zugute.

Samstag, 30. November 2024, 17.00 Uhr

St. Bonifatius Kirche

Liebigstraße 28, Gießen

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern einen besinnlichen Adventsabend in der St. Bonifatius Kirche in Gießen zu verbringen.

Guido Rehr, Pressesprecher

