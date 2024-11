Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Falscher Polizist ruft an

Polizei warnt vor Betrügern

Gießen (ots)

Heuchelheim: Die Gießener Polizei verzeichnete in den zurückliegenden Tagen wieder vermehrt Anrufe sogenannter falscher Polizeibeamter. Die Betrüger geben sich am Telefon als Ermittler aus und wollen ihre Opfer um ihre Wertsachen erleichtern. Die gute Nachricht: bisher wurde den Ordnungshütern kein Fall bekannt, bei dem die Täter Beute machten.

Insbesondere in Haushalten in Heuchelheim klingelte ein Unbekannter am Montag und Donnerstag an. Der Anrufer gab sich als Polizeioberkommissar Berger von der Polizei Gießen aus. Die Polizei habe, so der vermeintliche Ermittler, Täter nach einem Raubüberfall festgenommen, bei denen ein Notizzettel mit Adressen weiterer potentieller Opfer sichergestellt worden war. Da mutmaßlich weitere Täter die Überfälle fortführen könnten und die Adresse der Angerufenen auf dem Zettel aufgeführt war, wollte der Polizisten die Wertsachen der angerufenen Heuchelheimer zur Sicherheit in Verwahrung nehmen. Die Angerufenen erkannten die Masche und machten das einzig richtige: sie beendeten das Gespräch und legten auf.

Die Polizei schließt nicht aus, dass die Betrüger weitere Opfer in Mittelhessen suchen, um mit dieser Masche Beute zu machen.

Um nicht Opfer dieser Betrugsmasche zu werden, geben die Ermittler folgende Tipps:

- Sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert, beenden Sie einfach das Gespräch und informieren Sie die Polizei, - Ziehen Sie eine dritte, Ihnen bekannte Person hinzu. - Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Polizeibeamter ist: suchen Sie sich die Telefonnummer ihrer Polizeistation heraus und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. - Geben Sie keine Details zu ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell