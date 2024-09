Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Nach Auffahrunfall geflüchtet - Fahrer offenbar betrunken

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Recklinghäuser Straße/Flaesheimer Straße/Marler Straße hat es am späten Mittwochnachmittag einen Auffahrunfall gegeben.

Während ein 51-jähriger Autofahrer aus Kempen gegen 17.40 Uhr an der roten Ampel wartete, fuhr ein anderer Autofahrer auf dessen Heck auf. Nach dem Unfall sprachen die Männer kurz miteinander, dann fuhr der mutmaßliche Verursacher allerdings davon. Die Beifahrerin des 51-Jährigen, eine 55-jährige Frau aus Kempen, wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Dank guter Hinweise (Kennzeichen, Auto, etc.) und einer schnellen Fahndung der Polizei konnte der 40-jährige Autofahrer aus Haltern am See wenig später ermittelt und angetroffen werden. Da der Verdacht bestand, dass der Mann betrunken war, wurde bei ihm ein Atemalkoholtest durchgeführt, der positiv ausfiel. Deshalb wurden dem Mann auch noch Blutproben entnommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell