POL-RE: Marl: 48-Jähriger nach Bedrohung und Brand auf freiem Fuß

Recklinghausen (ots) - In Haltern am See, Herten, Marl und Oer-Erkenschwick bekamen vier Barbershops unangemeldeten Besuch von Polizei, Vertretern der jeweiligen Städte, Zoll und Steuerfahndung. Hauptsächlich ging es bei den Kontrollen am Dienstagnachmittag um die Bekämpfung der Schwarzarbeit. Kontrolliert wurden ...

mehr