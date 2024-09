POL-RE: Marl: Bedrohung und Brand - Polizei nimmt 48-Jährigen fest

Recklinghausen (ots) - Auf der Straße Everskamp wollten Männer am Dienstagnachmittag offenbar in ein Wohnhaus einbrechen. Eine Zeugin verhinderte vermutlich die Tat, weil sie die mutmaßlichen Täter bemerkte und genauer hinschaute. Die Zeugin hatte gegen 16.05 Uhr ein (fremdes) Auto bemerkt aus dem zwei Männer stiegen, die dann in den Garten eines Hauses gingen. Zwei weitere Männer blieben im Auto sitzen. Weil all ...

