Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zusammenstoß zwischen junger Radfahrerin und Auto am Zebrastreifen

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagnachmittag fuhr eine 9-Jährige mit ihrem Fahrrad zunächst auf dem Gehweg der Hans-Böckler-Straße aus Richtung der Hermann-Löns-Straße. An einem Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) wollte sie die Hans-Böckler Straße überqueren. Ein 74-jähriger Autofahrer fuhr gegen 16:45 Uhr auf der Hans-Böckler-Straße in Richtung Stadtmitte. In Höhe des Überwegs kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Das Mädchen wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell