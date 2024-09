Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Rollerfahrerin nach Auffahrunfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf dem Nordwall in Haltern am See fuhr gestern Mittag, gegen 12:45 Uhr, eine 38-jährige Rollerfahrerin aus Oer-Erkenschwick auf einen Transporter vor ihr auf. Kurz zuvor bog sie aus der Straße "Zum Mühlengraben" nach rechts auf den Nordwall. Der 33-jährige Krefelder fuhr auf dem Nordwall in Richtung Schüttenwall, als er verkehrsbedingt bremsen musste.

Die Rollerfahrerin schaffte es nicht mehr anzuhalten und fuhr auf den Transporter auf. Hiernach kam sie zu Fall. Durch den Aufprall verletzte sie sich schwer, so dass sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Nordwall wurde in Richtung Schüttenwall für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

Lediglich am Roller entstand Sachschaden.

