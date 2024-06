Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Paketzusteller-Fahrzeug macht sich selbstständig und kommt an Treppengeländer zum Stehen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 25.06.2024, gegen 14.00 Uhr, machte sich in der Straße "Blauenblick" in Welmlingen ein Paketzusteller-Fahrzeug selbstständig und kam nach etwa 10 Metern an einem Treppengeländer zum Stehen. Beim Zustellen sicherte der 42-jährige Fahrer wohl nicht ausreichend sein Fahrzeug gegen ein Wegrollen. Das Fahrzeug machte sich daraufhin selbstständig, rollte über eine Garagenzufahrt durch ein Blumenbett einen Hang hinunter und kam an einem Treppengeländer zum Stehen. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

