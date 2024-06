POL-FR: Bad Säckingen: Vorfahrtsverletzung auf Bundesstraße - ein Verletzter

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 25.06.2024, gegen 03.20 Uhr, schlugen Unbekannte ein Fenster eines Büros ein, um in das Gebäude eines Bauzentrums in der Straße "Im Hemmet" zu gelangen. In dem Gebäude wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht und auch drei verschlossene Türen aufgehebelt. Über das Diebesgut liegen hier noch keine Erkenntnisse vor. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg ...

