POL-UN: Selm, Verkehrsunfallflucht einer Pedelec-Fahrerin am Strandweg

Bönen (ots) - Ein alkoholisierter Fahrzeugführer wurde in der Nacht zu Sonntag (24.09.2023) bei einem Unfall mit seinem Auto leicht verletzt. Gegen 00.40 Uhr befuhr der 26- jährige Fahrzeugführer aus Bönen die Straße Am Nordkamp in Richtung Schwarzer Weg. An der dortigen Einmündung beabsichtigte er nach links auf die Straße Schwarzer Weg zu fahren. Der ...

