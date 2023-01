Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Körperverletzung im Seehas

Radolfzell (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zweier Reisenden ist es am Montagmittag (9. Januar 2022) auf einer Zugfahrt von Singen nach Radolfzell gekommen.

Ein unbekannter Tatverdächtiger soll einem 60-jährigen deutschen Staatsangehörigen auf der Fahrt von Singen in Richtung Konstanz infolge einer zunächst verbalen Auseinandersetzung Faustschläge versetzt haben. Als der Zug am Bahnhof Radolfzell planmäßig zum Halten kam, stieg der mutmaßliche Täter aus und entfernte sich in das Stadtgebiet. Der augenscheinlich alkoholisierte Geschädigte zog sich bei der Auseinandersetzung mehrere Verletzungen zu.

Zum Tathergang und den Hintergründen ermittelt nunmehr die Bundespolizeiinspektion Konstanz. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Bundespolizei unter der Rufnummer 07531 /1288-0 oder der kostenfreien Hotline unter 0800 6 888 000 entgegen.

