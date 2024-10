Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Ladendieb am Hauptbahnhof Dresden - Festnahme durch die Bundespolizei

Dresden (ots)

Dresden. Am 28. Oktober 2024 gegen 18:30 Uhr wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Dresden über einen Ladendiebstahl in einem Lebensmittelgeschäft informiert. Der Vorfall wurde telefonisch von einem Mitarbeiter des Geschäfts gemeldet. Die Bundespolizisten trafen den mutmaßlichen Täter in den Geschäftsräumen an. Bei der Kontrolle konnte der 41-Jährige keine Ausweisdokumente vorlegen. Im Rahmen der Identitätsfeststellung wurde der Verdächtige zur nahegelegenen Bundespolizeiwache im Hauptbahnhof gebracht. Bei einer Durchsuchung wurde gestohlene Backware im linken Hosenbein des Verdächtigen gefunden. Zusätzlich stellte sich heraus, dass gegen die Person ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Chemnitz wegen Diebstahls vorlag. Der Haftbefehl wurde dem Verdächtigen vorgelegt und durch einen Dolmetscher übersetzt. Da er die Geldstrafe in Höhe von 3.300 Euro nicht begleichen konnte, wurde er verhaftet und für die Dauer von 220 Tagen in die Justizvollzugsanstalt Dresden eingeliefert.

