BPOLI DD: Manchmal kommt es anders als man denkt - Bundespolizei klärt Vorfall am Hauptbahnhof auf

Dresden (ots) - Am Mittwoch, den 9. Oktober 2024, gegen 18:30 Uhr, kontrollierten Bundespolizisten einen Mann am Bahnhof Dresden Neustadt. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl vom Amtsgericht Dresden vorlag. Der Haftbefehl wurde aufgrund des Erschleichens von Leistungen erlassen. Die Geldstrafe in Höhe von 600 Euro konnte der 41-Jährige nicht begleichen, was zur ...

mehr