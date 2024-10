Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Körperverletzung am Hauptbahnhof Dresden - 33-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Am frühen Morgen des 04. Oktober 2024, gegen 02:39 Uhr, meldeten sich mehrere Zeugen bei der Bundespolizei an der Wache am Hauptbahnhof Dresden und berichteten von einer Körperverletzung im Bahnhof.

Vor Ort konnten mehrere Personen festgestellt werden. Nach einer Trennung der Beteiligten wurde der Tatverdächtige, ein 33-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger, einer Kontrolle unterzogen. Der Vorfall ereignete sich nach einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Tatverdächtigen und einer Familie, die aus vier tschechischen Staatsangehörigen bestand.

Die Situation eskalierte und entwickelte sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 33-Jährige schlug dem 52-jährigen Familienvater ins Gesicht. Als die 19-jährige Tochter der Familie dazwischen gehen wollte, wurde auch sie von dem Tatverdächtigen angegriffen und zu Boden gestoßen.

Die 19-Jährige wurde aufgrund einer Verletzung von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Gegen den 33-jährigen Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

