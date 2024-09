Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Festnahme im Eurocity von Dresden nach Prag

Dresden (ots)

Am Dienstagnachmittag (24.09.2024) führten Beamte der Bundespolizeiinspektion Dresden eine Kontrolle des grenzüberschreitenden Zugverkehrs durch. Gegen 17:25 Uhr kontrollierten Bundespolizisten im Eurocity 177 eine männliche Person. Eine Überprüfung im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass der 44-Jährige per Haftbefehl zur Strafvollstreckung wegen Betruges durch die Staatsanwaltschaft Berlin zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.800 Euro verurteilt wurde, die er seit dem Jahr 2022 nicht bezahlt hatte. Der Deutsche konnte die Geldstrafe nicht begleichen. Nach telefonischer Rücksprache mit einem Bekannten wurde der Geldbetrag durch diesen im Polizeirevier Bad Belzig eingezahlt.

In den mitgeführten Sachen fanden die Bundespolizisten 9 Gramm Cannabis. Nach der polizeilichen Bearbeitung wurde er auf freien Fuß gesetzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Cannabisgesetz wurde eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell