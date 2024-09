BPOLI DD: Kontrollen durch Bundespolizei zeigen Erfolg. Zwei gesuchte Personen festgenommen

Dresden (ots) - Am Montagabend (16.09.2024) gegen 18:30 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einem Mitarbeiter der DB Sicherheit am Bahnhof Dresden-Neustadt. Der 36-jährige Pole zeigte den Mittelfinger und beleidigte den Bahnmitarbeiter. Weiterhin schubst und schlägt er in Richtung des Sicherheitsdienstes. Herbeigerufene Bundespolizisten gelang es die Person zu Boden zu bringen ...

