Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Unfallflucht - Exhibitionistische Handlungen - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen/Fachsenfeld: PKW beschädigt

Am Sonntag wurden zwischen 12:30 Uhr und 17:15 Uhr, auf einem Parkplatz eines Indoor Spielplatzes in der Hans-Sigmund-Straße, ein Mazda und ein Daimler-Benz mutwillig beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Diebstahl aus PKW

Aus einem PKW, welcher am Spritzenhausplatz abgestellt war, wurde am Samstag, gegen 16:15 Uhr, ein Geldbeutel sowie ein Smartphone entwendet. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Oberkochen: Vorfahrt missachtet

Ein 26-Jähriger befuhr am Samstag gegen 7:30 Uhr mit seinem Opel den Heideweg. Als er nach links in die Langertstraße einbiegen wollte, übersah er einen von links kommenden Mercedes eines 86-Jährigen. Es kam zur Kollision wodurch ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro entstand.

Oberkochen: Arbeitsunfall

Schwerverletzt wurde am Samstag gegen 3:45 Uhr ein 30-Jähriger bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in der Straße Am Märzenbuckel. Bei Montagearbeiten wurde der Mann beim Rückwärtsfahren mit einer Hebebühne zwischen dem Geländer der Hebebühne und einem Türrahmen eingeklemmt. Die Feuerwehr war mit 11 Einsatzkräften sowie zwei Einsatzfahrzeugen vor Ort.

Aalen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Als am Freitag, gegen 18:20 Uhr, eine 52-Jährige mit ihrem Ford auf der Burgstallstraße trotz durchgezogener Linie den Fahrstreifen wechselte, übersah sie einen neben ihr fahrenden Audi eines 24-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß wobei ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro entstand.

Neresheim: Vorfahrt missachtet

Als am Sonntag eine 35-Jährige, gegen 10:30 Uhr, mit ihrem Porsche von der Hindenburgstraße auf die L1084 in Richtung Neresheim einfahren wollte, übersah sie einen dort fahrenden Seat eines 27-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand.

Ellwangen: Exhibitionistische Handlungen

Am Samstag, gegen 12 Uhr, wurde der Polizei ein 73-jähriger Mann gemeldet, der in der Goldrainstraße lediglich mit einer Jacke und Schuhe bekleidet war und mit entblößten Geschlechtsteil umherlief. Der alkoholisierte Mann konnte darauf von der Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Die Polizei bittet nun weitere mögliche Geschädigte und Zeugen sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

Wört/Bösenlustnau: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer geriet zwischen Freitag, 23 Uhr und Samstag, 5:30 Uhr, in Bösenlustnau nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in Folge mit einer dortigen Laterne sowie einer Hecke. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandene Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Bopfingen: Einbruch

Ein Unbekannter stieg zwischen dem 08.11.24 und dem 15.11.24 über ein Lichtschachtfenster im Keller in ein Wohnhaus in der Brucknerstraße ein. Im Anschluss durchsuchte er die Kellerräume. Entwendet wurde nichts. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet der Polizeiposten Bopfingen unter 07362/96020.

Täferrot: Parkendes Fahrzeug beschädigt

Ein BMW 316, der am Sonntag zwischen 18.30 Uhr und 20:30 Uhr auf dem Wanderparkplatz an der K3328, zwischen Lindach und Täferrot, geparkt war, wurde in dieser Zeit beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mindestens 800 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell