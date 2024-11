Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche und Einbruchsversuche, Widerstand, Körperverletzungen, Unfälle und Unfallfluchten, Sonstiges

Aalen (ots)

Backnang: Wohnungseinbruch

Am Freitag zwischen 08:30 Uhr und 19:00 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einer Wohnung im Ludwig-Quidde-Weg. Dort entwendete er Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise zum noch unbekannten Dieb nimmt der Polizeiposten Weissach unter der Telefonnummer 07191 35260 entgegen.

Backnang: Widerstand nach Körperverletzung

Am frühen Samstagmorgen gegen 04:30 Uhr kam es zwischen zwei alkoholisierten Männern im Alter von 40 Jahren und 35 Jahren zu einer körperlichen Auseinandersetzung. In der Folge sollten die Personalien der beiden Personen durch die Polizei erhoben werden. Hierbei zeigte sich der 35-jährige Mann nicht kooperativ. Da der Mann sich nicht ausweisen wollte, sollte er zur Personalienfeststellung mit aufs Polizeirevier gebracht werden. Hiergegen leistete er Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten. Der 35-Jährige wurde in Gewahrsam genommen, gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Remshalden-Grunbach: Unfallflucht

Am Samstag, in der Zeit zwischen 13:45 Uhr und 14:15 Uhr streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ausparken einen VW und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Unfall ereignete sich in der Lederstraße. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Waiblingen unter 07151 9500.

Waiblingen: Reifen zerstochen

Am Sonntag, gegen 13:00 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass unbekannte Täter Reifen von zwei Wohnmobilen zerstachen. Beide Fahrzeuge parkten in der Straße Im Baumstückle. Es wurden jeweils die Reifen an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Hinweise auf die Täter erbittet das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 9500.

Weinstadt-Schait: Unfallflucht

Am Sonntag, zwischen 08:00 Uhr und 11:00 Uhr wurde in der Silcherstraße ein geparkter Opel durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Dieser verursachte einen Sachschaden von etwa 2.500 Euro und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallverursacher erbittet das Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151 9500.

Korb: Wohnungseinbruch

Unbekannte Täter nutzten am Samstag zwischen 14:30 Uhr und 21:45 Uhr die Abwesenheit der Bewohner aus, um gewaltsam in eine Wohnung in der Humboldtsraße einzudringen. Dazu hebelten sie ein Fenster auf und durchwühlten anschließend die Wohnung. Die Täter erbeuteten einen Bargeldbetrag von etwa 350 Euro und hinterließen einen Sachschaden von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07151 9500.

Waiblingen: Unfallflucht

Am Donnerstag, 14.11. in der Zeit zwischen 20 Uhr und 22 Uhr wurde in der Stuttgarter Straße ein Mercedes beschädigt. Das Auto war auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios geparkt und wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchiert. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151 9500 entgegen.

Waiblingen: Brennender Radlader

Am Samstag, gegen 14:30 Uhr fing in der Schorndorfer Straße ein Radlader Feuer und brannte komplett aus. Als Brandursache ist höchstwahrscheinlich ein technischer Defekt anzunehmen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Winnenden: Einbruchsversuch

Am Samstag, zwischen 18:00 Uhr und 18:15 Uhr versuchten unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Friedrichstraße einzudringen. Dazu kletterten die Täter auf einen Balkon im ersten Obergeschoss und versuchten die Balkontür gewaltsam zu öffnen. Als dies nicht gelang, flüchteten die Täter und hinterließen einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Winnenden bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07195 6940.

Winnenden: Einbruch in Wohnhaus

Am Sonntag, zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr gelangten unbekannte Täter über ein Fenster in ein Haus in der Ulrichstraße. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen. Das Polizeirevier Winnenden bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07195 6940.

Winnenden: Mit Messergriff geschlagen

Am Samstag, gegen 03:00 Uhr teilte ein 25-jähriger Mann mit, dass er durch eine unbekannte männliche Person in der Straße Gänsgraben mit einem Messer angegriffen wurde. Dabei habe ihn der unbekannte Täter mit dem Messergriff auf den Kopf geschlagen. Der hinzugerufene Rettungsdienst konnte beim Opfer keine erkennbaren Verletzungen feststellen. Die ersten Befragungen gestalteten sich aufgrund der teils starken Alkoholisierung der Beteiligten schwierig. Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Winnenden übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07195 6940.

Winnenden: Unfall - Radfahrer übersieht Auto

Am Freitagabend gegen 17:20 Uhr befuhr ein 14-Jähriger mit seinem Fahrrad die Bachstraße. An der Kreuzung zur Goehtestraße übersah der jugendliche Radfahrer den von rechts kommenden VW eines 57-Jährigen. Es kam zum Unfall, bei dem der Radfahrer leicht verletzt wurde. Er musste jedoch nicht ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Schorndorf: Fahrraddiebstahl

In der Zeit von Mittwoch, 30.10. bis Samstag 16.11. entwendeten unbekannte Täter ein schwarzes E-Bike aus einem unverschlossenen Fahrradraum in der Mühlgasse. Das Fahrrad der Marke "Cube" war mittels zwei Schlösser gesichert und hatte einen Wert von etwa 3.300 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schorndorf unter 07181 2040.

Rudersberg-Oberndorf: Versuchter Einbruch

Am Donnerstagabend, gegen 22:00 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass unbekannte Täter versucht hätten, in ein Haus in der Wieslaufstraße einzudringen. Dabei wurde erfolglos versucht, über die Hintertür und über ein Kellerfenster Zutritt zu erlangen. Durch Eindringversuche entstand Sachschaden von etwa 100 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schorndorf unter 07181 2040.

Fellbach: Unbekannter geht Mitarbeiter an

Ein bislang unbekannter Mann begab sich am Freitag gegen 17:50 Uhr in ein Restaurant in der Stuttgarter Straße und fragte dort nach Essen. Kurz darauf ging dieser in ein daneben befindliches Ladengeschäft und verhielt sich auffällig. Daraufhin beobachteten zwei Mitarbeitende, wie der Unbekannte einen Gürtel entwenden wollte und sprachen ihn daraufhin an. Der Mann verhielt sich zunehmend aggressiv und schlug während der Konfrontation einem 44-jährigen Mitarbeiter mit der Faust ins Gesicht, woraufhin dieser zu Boden ging. Im Anschluss flüchtete der Mann aus dem Laden und begab sich in Richtung eines Einkaufszentrums. Das Polizeirevier Fellbach sucht nun nach weiteren Zeugen zu diesem Vorfall und bittet Hinweise unter der Rufnummer 0711 57720 zu melden.

Fellbach: Fahrzeug beschädigt

In der Bruckstraße auf einem Schotterparkplatz wurde zwischen Freitag 17 Uhr und Samstag 12:30 Uhr ein Pkw des Herstellers Fiat beschädigt. Mit einem unbekannten Gegenstand wurden neben der Fahrer- und Beifahrerscheibe auch die Heckscheibe zerschlagen. Anschließend wurde das Fahrzeug durchwühlt, jedoch nichts entwendet. Des Weiteren wurde die hintere rechte Rückleuchte beschädigt und beide Kennzeichen abmontiert. Wie hoch der Schaden am Fahrzeug ist, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche Hinweise zu diesem Vorfall geben können und bittet diese, sich unter der Rufnummer 0711 57720 zu melden.

Fellbach: Unbekannter schlägt Autofahrer

Am Sonntagmorgen, gegen 08:40 Uhr wurde ein 34-jähriger Autofahrer in der Wilhelm-Pfitzer-Straße auf Höhe einer Landschaftsbau-Firma auf einen Unbekannten aufmerksam. Der 34-Jährige ging davon aus, dass der Mann Hilfe benötige, und hielt an. Während des Gesprächs reagierte der Unbekannte jedoch aggressiv. Er trat gegen den Seitenspiegel und die hintere linke Fahrzeugtür und schlug dem Fahrer mit der Faust ins Gesicht. Der 34-Jährige konnte daraufhin flüchten. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 mit dem Polizeirevier Fellbach in Verbindung zu setzen.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Am Sonntag gegen 15 Uhr kam es in der Karlstraße an der Einmündung zur Tulpenstraße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wollte eine 35-jährige Jeep-Fahrerin von der Tulpenstraße nach rechts auf die Karlstraße einbiegen. Dabei missachtete diese die Vorfahrt eines 31-jährigen VW-Fahrers. Dadurch kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge mit einem gesamten Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Fellbach - Schmiden: Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Freitag, 16:00 Uhr, und Sonntag, 22:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Uhlandstraße ein. Sie verschafften sich über ein Fenster Zugang zum Inneren des Hauses und durchsuchten mehrere Räume. Dabei entwendeten sie neben einer Kamera mit Objektiven auch Parfums und einen Rucksack. Die Höhe des Diebesguts wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Anschließend verließen die Täter das Gebäude erneut durch das gleiche Fenster. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 0711 57720 beim Polizeirevier Fellbach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell