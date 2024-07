Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Rutesheim: Erneut Exhibitionist im Bereich der Autobahn unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten Mann, der am Dienstag (23.07.2024) gegen 05.45 Uhr im Bereich der Bundesautobahn 8 als Exhibitionist aufgetreten ist. Der Mann stand auf einer Brücke (Bahnhofstraße), die von Rutesheim über die BAB 8 zum Leonberger Ortsteil Silberberg führt. Er war nackt und trug eine OP-Maske. Zudem soll er etwa 170 cm groß sein, einen so genannten Bierbauch haben und auf der Brücke stehend masturbiert haben. Ein 35-Jährige fuhr auf der BAB 8, als er den Unbekannten erblickte und verständigte die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Ergebnis. Ob es sich bei dem Täter um denselben Mann handelt, der bereits am Sonntag (21.07.2024) im Bereich der Anschlussstelle Stuttgart Zuffenhausen der BAB 81 aufgetreten war, ist noch Gegenstand der Ermittlungen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5828186). Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

