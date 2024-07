Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: PKW-Fenster eingeschlagen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Sonntag (21.07.2024) 23.00 Uhr und Montag (22.07.2024) 10.15 Uhr schlug ein noch unbekannter Täter das Fenster der Fahrertür eines in der Kurfürstenstraße in Ludwigsburg abgestellten Ford ein. Der PKW stand in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz der Rundsporthalle. Mutmaßlich entwendete der Unbekannte nichts aus dem Fahrzeug. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich an das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141018-5353 oder E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell