Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Unbekannte randalieren in Kirche

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Maichingen ermittelt derzeit gegen noch unbekannte Täter, die am Sonntag (21.07.2024) zwischen 13.00 Uhr und 17.30 Uhr Teil eine Kirche in der Sindelfinger Straße in Maichingen beschädigte. Die Unbekannten rissen Kerzen aus Ständern und warfen sie im Kirchenschiff umher. Zudem sollen die Täter Bücher auf eine Statur geworfen haben. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 300 Euro belaufen. Sachdienliche Zeugenhinweise werden unter der Tel. 07031 20405-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de entgegen genommen.

