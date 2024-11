POL-MG: Alleinunfall im Stadtteil Rheindahlen-Land

Polizei Mönchengladbach

Alleinunfall im Stadtteil Rheindahlen-Land

Mönchengladbach

Am Donnerstag, 14. November, ist es an der Straße Wolfsittard zu einem Alleinunfall eines 62-jährigen Autofahrers gekommen. Dabei erlitt der Mann Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der 62-Jährige gegen 15.30 Uhr die Straße Wolfsittard in Richtung Dorthausen. Nach eigenen Angaben habe er dann für einen kurzen Moment in den Fußraum des Beifahrersitzes geschaut, um zu überprüfen ob er seine Tasche mitgenommen habe. Dabei sei er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem geparkten Fahrzeug kollidiert. Anschließend habe sich sein Auto überschlagen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rettungskräfte brachten den 62-Jährigen zur Abklärung möglicher Verletzungen und Beobachtung in ein Krankenhaus. (JL)

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Lassen Sie sich als Fahrer eines Fahrzeugs während der Fahrt nicht ablenken. Schon kleine Moment der Unaufmerksamkeit können dazu führen, dass das Fahrzeug ohne Kontrolle durch Sie weite Strecken zurücklegt. Eine Sekunde Ablenkung am Steuer bei 50 km/h bedeutet 14 Meter "Blindflug" auf der Straße. Wer bei dieser Geschwindigkeit also 5 Sekunden lang abgelenkt ist, legt in dieser Zeit knapp 70 Meter blind zurück.

