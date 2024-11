Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Trickbetrüger täuschen 81-Jährige

Mönchengladbach (ots)

Betrüger haben eine 81-Jährige am Donnerstag, 7. November, dazu gebracht ihre EC-Karte und die dazugehörige PIN herauszugeben. Anschließend hoben sie von dem Konto der Frau Geld ab.

Die 81-Jährige meldete den Vorfall am Mittwoch, 13. November, der Polizei. Sie gab an, am Donnerstag gegen 14 Uhr einen Anruf erhalten zu haben. Die Anruferin habe sich als Mitarbeiterin ihrer Bank ausgegeben und erklärt, dass jemand versucht habe, Geld von ihrem Konto abzuheben. Im weiteren Verlauf des Gesprächs habe die vermeintliche Bankmitarbeiterin gesagt, dass sie jemanden vorbeischicken würde, der ihre EC-Karte und PIN bräuchte, um das Konto anschließend zu sperren. Noch während des Telefonats habe ein Mann an der Tür geklingelt. Diesem habe sie dann ihre EC-Karte ausgehändigt und die PIN genannt. Danach sei er gegangen mit dem Hinweis ihr Konto nun sperren zu lassen.

Im Nachgang seien ihr die Vorgänge dann merkwürdig vorgekommen und sie sei bei ihrer Bank vorbeigegangen. Dort habe man sie über den Betrug aufgeklärt und mitgeteilt, dass Geld von ihrem Konto abgehoben wurde.

Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben: Er ist zwischen 30 und 35 Jahre alt und trug einen kurzen Bart. Aus Sicht der 81-Jährigen wirkte er sehr gepflegt und war ziemlich groß. Seine kurzen Haare sind mittelblond und er hatte einen kurzen Mantel an. Er sprach klar und gut deutsch. (JL)

Die Polizei warnt: Nehmen Sie niemals an, dass eine Nachricht oder ein Anruf tatsächlich von Ihrer Bank stammt. Kontaktieren Sie stattdessen Ihre Bank direkt über die offizielle Website, die auf der Rückseite Ihrer Karte aufgeführt ist, oder über die offizielle Kundendienstnummer. Ihre Bank wird Sie niemals nach vertraulichen Daten wie Passwörtern, PINs oder TANs fragen. Teilen Sie diese Informationen niemals über E-Mail, SMS, Telefon oder an der Haustür mit.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell