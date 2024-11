Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Kinder vor sexueller Ausbeutung und sexueller Gewalt schützen: Telefon-Hotline der Polizei Mönchengladbach am 18. November

Mönchengladbach (ots)

Die Umkleide im Sportverein, der Chat beim Online-Game, die Nachhilfestunde beim Nachbarn oder das Texten bei Social Media - es gibt viele Situationen, in denen Kinder zum Opfer werden können.

Anlässlich des Europäischen Tags zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexueller Gewalt bietet das Kriminalkommissariat Prävention und Opferschutz der Polizei Mönchengladbach am Montag, 18. November, eine Telefon-Hotline an. In der Zeit von 10 bis 15 Uhr ist Kriminalhauptkommissarin Sabine Pesch unter der Rufnummer 02161 - 29 12512 zu erreichen. Sie beantwortet alle Fragen zum Thema und gibt Präventionstipps. Anrufen können beispielsweise Eltern, Erzieherinnen und Erzieher, Lehrkräfte oder auch Kinder oder Jugendliche selbst.

Der Europäische Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexueller Gewalt wurde 2015 vom Europarat initiiert und findet jährlich am 18. November statt. Ziel ist es, Menschen und Institutionen in Europa zu sensibilisieren, sich on- und offline gegen die sexuelle Ausbeutung von Kindern zu engagieren. (km)

