POL-MG: Zeugenaufruf der Polizei nach Unfallflucht in Rheydt

Mönchengladbach (ots) - Am Dienstag, 12. November, sind Unbekannte in Neuwerk-Mitte in zwei Häuser und drei Wohnungen eingebrochen. Außerdem gab es einen weiteren Einbruch in ein Haus in Hockstein zwischen Sonntag, 10. November, und Dienstag, 12. November. Die Täter entwendeten dabei unter anderem Schmuck und Bargeld. Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften ...

mehr