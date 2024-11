Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Dank aufmerksamer Zeugen | Polizei stellt betrunkene Autofahrerin

Mönchengladbach (ots)

Mit Hilfe von aufmerksamen Zeugen hat die Polizei am Dienstag, 12. November, eine Autofahrerin nach einer Unfallflucht gestellt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhren zwei Zeugen gegen 21 Uhr mit ihrem Auto auf der Hardter Landstraße vom Hardter Wald in Richtung A52/ Viersen. Dabei fiel ihnen eine Autofahrerin auf, die mit ihrem Fahrzeug sehr langsam unterwegs war und Schlangenlinien fuhr. Im weiteren Verlauf sei die Frau dann weiter durch verkehrswidriges Verhalten aufgefallen und in die Winkelner Straße eingebogen. Dort sei sie dann mit dem Auto kurzzeitig in einen Grünstreifen geraten. Die beiden Männer gaben außerdem an, die Verdächtige angesprochen zu haben, als diese das Auto am Stationsweg abgestellt habe. Darauf habe sie aber nicht reagiert und sei in eine Wohnung gegangen. Daraufhin verständigten die Zeugen die Polizei. Die Beamten trafen die 36-jährige Beschuldigte in ihrer Wohnung an. Gegenüber den Polizisten gab die Frau an, Alkohol getrunken zu haben und keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Ein freiwilliger Alkoholtest fiel positiv aus und weitere Ermittlungen bestätigten ihre Angaben hinsichtlich der Fahrerlaubnis.

Die Polizisten brachten die Frau daraufhin zur Wache. Dort entnahm ihr eine Ärztin eine Blutprobe. Die Polizei ermittelt gegen die 36-Jährige unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht, Straßenverkehrsgefährdung infolge von Alkoholgenuss und Fahren ohne Fahrerlaubnis. (JL)

