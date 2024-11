Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbruch: Seniorin überrascht Einbrechertrio

Mönchengladbach (ots)

Am späten Montagabend, 11. November, haben sich drei unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung an der Waldhausener Straße verschafft. Die 84-jährige Mieterin war jedoch zuhause und traf das Trio - das ohne Beute flüchtete - im Wohnzimmer an.

Gegen 23 Uhr am Montagabend war eine 84-Jährige in ihrer Wohnung an der Waldhausener Straße gerade zu Bett gegangen, als sie verdächtige Geräusche an der Wohnungstür vernahm. Die Seniorin stand auf und stieß im Wohnzimmer auf drei Unbekannte, die dabei waren, ihre Schränke zu durchsuchen.

Ihren Angaben zufolge drohte ihr einer der Einbrecher mit einer Brechstange und verlangte Bargeld. Die Mieterin kooperierte jedoch nicht und schrie stattdessen laut um Hilfe, was weitere Mieter im Haus hörten. Als diese bei ihrer Nachbarin eintrafen waren die drei Täter jedoch schon geflüchtet, ohne etwas aus der Wohnung entwendet zu haben.

Die Polizei fahndete umgehend nach dem Trio, bei dem es sich um Männer handeln soll, die zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und um die 30 Jahre alt sind. Ihre Statur wird als normal beschrieben, ihr Teint als dunkel. Auch die Bekleidung der Täter - Bomberjacken und aufgesetzte Kapuzen - sei dunkel gewesen. Die Polizei kontrollierte mehrere Personen, letztlich blieben die Fahndungsmaßnahmen jedoch ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort mögliche Spuren und ermittelt nun wegen versuchten Einbruchdiebstahls. (et)

