Feuerwehr Detmold

FW-DT: Brand in Zweifamilienhaus - Eine Person gerettet

Detmold (ots)

Um 9:40 Uhr wurden das hauptamtliche Personal sowie die Einheiten Hiddesen und Mitte sowie der Rettungsdienst zu einem Feuer mit Menschenleben in Gefahr in die Gutenbergstraße gerufen. Eine in Brand geratene Decke bedrohte das Leben einer Person. Drei Trupps unter Atemschutz drangen in das Gebäude ein und retteten die hilfsbedürftige Person. Zeitgleich wurde der Entstehungsbrand gelöscht und das Brandgut ins Freie gebracht. Anschließend wurde die betroffene Wohnung gründlich belüftet. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben und die gerettete Person wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

