Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfallflucht in Eicken - Zeugenaufruf der Polizei

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstagmittag, 12. November, hat ein 33-jähriger Radfahrer der Polizei einen Verkehrsunfall gemeldet: Ein unbekannter Autofahrer übersah den Mann an der Hohenzollernstraße, stieß mit ihm zusammen und entfernte sich dann vom Unfallort.

Gegen 11 Uhr erschien ein 33-jähriger Mönchengladbacher bei der Polizei. Er kam gerade aus einem Krankenhaus, in dem man ihn ambulant behandelt hatte. Der Mann hatte sich am Morgen nach einem Sturz mit dem Fahrrad leichte Verletzungen zugezogen. Ursächlich dafür, so der Geschädigte, sei ein weißer - möglicherweise auch silberner - Pkw mit Viersener Kennzeichen gewesen, mit dem es um 8.23 Uhr an der Kreuzung Hohenzollernstraße / Bismarckstraße zu einem Zusammenstoß kam.

Der Radfahrer war seinen Angaben zufolge auf der Hohenzollernstraße unterwegs und wollte die Kreuzung in Richtung Hermann-Piecq-Anlage überqueren, als der besagte Pkw nach rechts auf die Kaldenkirchener Straße abbog und den Radfahrer erfasste. Die bislang unbekannte Person am Steuer hatte den Radfahrer seiner Vermutung nach übersehen und reagierte auch nicht auf dessen Sturz.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Mönchengladbach ermittelt nun und sucht Zeugen, die zum fraglichen Zeitpunkt an der Kreuzung etwas beobachtet haben und sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen und/oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (et)

