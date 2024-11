Polizeidirektion Lübeck

Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Lübecker schwer verletzt

Am Sonntagabend (03.11.2024) stießen bei einem Verkehrsunfall in Lübeck St. Gertrud zwei Fahrzeuge im Kreuzungsbereich der Wallbrechtstraße/ Walderseestraße zusammen. Dabei erlitt ein Mann schwere Verletzungen, eine Frau wurde leicht verletzt. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Zwecks Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Sachverständiger an den Unfallort entsandt.

Ereignet hatte sich der schwere Verkehrsunfall gegen 20:10 Uhr im Kreuzungsbereich der Wallbrechtstraße/ Walderseestraße. Beim Eintreffen stellten die alarmierten Polizeibeamten im Kreuzungsbereich einen an der Front stark beschädigten PKW VW ID 5 fest. In der Roonstraße in direkter Nähe zur Kreuzung lag ein stark beschädigter Peugeot Vivaro auf der linken Fahrzeugseite auf der Fahrbahn. Ersthelfer kümmerten sich um den verletzten 55-jährigen Fahrer des Peugeot. Vor Ort wurde sein Zustand zunächst als lebensbedrohlich eingeschätzt. Die Polizei sperrte den Kreuzungsbereich ab und leitete den Verkehr um.

Im weiteren Verlauf schnitten Einsatzkräfte der Feuerwehr mit schwerem Gerät den Peugeot auf. Daraufhin konnte der wie sich herausstellte schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzte 55 Jahre alte Lübecker aus dem Fahrzeug gerettet und anschließend unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 61-jährige Fahrer des VW ID 5 blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Zwecks Begutachtung und Versorgung brachten Rettungskräfte auch ihn sowie seine leicht verletzte 57 Jahre alte Beifahrerin in ein Krankenhaus.

An den beteiligten stark beschädigten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von circa 50.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen entfernte die nicht mehr fahrbereiten PKW vom Unfallort.

Im Rahmen Ermittlungen zum Unfallhergang wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck ein Sachverständiger an den Unfallort entsandt. Nach derzeitigem Sachstand befuhr der 55-Jährige mit dem Peugeot die Wallbrechtstraße in Richtung Roonstraße. Beim Überqueren des Kreuzungsbereiches stieß er mit dem von rechts aus der Walderseestraße in Richtung Moltkestraße fahrenden VW ID 5 zusammen, für dessen Fahrer die Ampel grün anzeigte.

Bestandteil der Ermittlungen zur Unfallursache ist jetzt die Prüfung von Hinweisen, dass der Fahrer des Peugeot das für ihn geltende Rotlicht der Ampel im Kreuzungsbereich möglicherweise missachtet haben soll. Die Ermittlungen hierzu sind noch nicht abgeschlossen und dauern weiter an.

