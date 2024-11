Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Lorenz Nord

Unfall am Lohmühlen-Kreisverkehr - Fahrradfahrer schwer verletzt

Lübeck (ots)

Am Mittwochnachmittag (30.10.2024) ereignete sich am Kreisverkehr "Bei der Lohmühle" ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Beim Verlassen des Wagens aus dem Kreisverkehr in Richtung Friedenstraße kam es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Der Zweiradfahrer verletzt sich durch den Unfall schwer.

Gegen 16:00 Uhr hielt sich eine Streifenwagenbesatzung des 2. Polizeireviers Lübeck in unmittelbarere Nähe zum Lohmühlen-Kreisverkehr auf und wurde auf einen dortigen Verkehrsunfall aufmerksam.

Schnell waren die Beamten vor Ort und konnten einen am Boden liegenden Radfahrer an der Einmündung zur Friedenstraße vorfinden. Neben diversen Ersthelfern befand sich ebenfalls ein Fahrer mit seinem unfallbeteiligten Jeep am Ort des Geschehens.

Da der 51 Jahre alte Radfahrer über schwere Verletzungen verfügte, wurden umgehend weiter Rettungskräfte zum Unfallort entsandt, welche die spätere medizinische Versorgung übernahmen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 51-jährige Lübecker die Radverkehrsanlage des Kreisverkehrs aus Richtung Stadium kommend in Richtung Fackenburger Allee, als er an Einmündung zur Friedenstraße mit dem aus dem Kreisverkehr abbiegenden Jeep kollidierte.

Der Fahrer des Jeeps, ein 32 Jahre alter Mann, blieb unverletzt. An seinem Wagen sowie dem Fahrrad entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

Der Fahrradfahrer musste schwerverletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern derzeit noch an und werden vom 2. Polizeirevier Lübeck geführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell