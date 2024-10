Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Stadtgebiet

Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl und Bargeldabhebung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Lübeck (ots)

Bereits am 04. Mai 2024 (Samstag) wurde einer damals 74-jährigen Lübeckerin in einem Supermarkt in der Korvettenstraße in Lübeck die Geldbörse entwendet. Später hob der vermeintliche Täter an zwei Geldautomaten in der Innenstadt Bargeld vom Konto der Seniorin ab. Die Polizei sucht nun öffentlich nach dem Tatverdächtigen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 09:30 Uhr des Samstagvormittags kam es den Ermittlungen zufolge zu dem Diebstahl in dem Supermarkt in der Korvettenstraße. Ein bislang unbekannter Täter stahl die Geldbörse der Rentnerin. Keine halbe Stunde später setzte ein Mann in einer Bankfiliale am Kohlmarkt die EC-Karte der Lübeckerin unberechtigt ein und hob dort an einem Automaten Geld ab. Wenige Minuten später ereignet sich das gleiche Szenario in einer Bankfiliale in der Sandstraße. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Der Mann konnte bei seinen Tatausführungen gefilmt werden. Er ist schlank, rund 1,80 m groß und wird auf 55 - 70 Jahre alt geschätzt. Damals trug er sehr kurzes graues Haar, ein Basecap, eine dunkle Jacke, eine dunkelblaue Hose, ein hellblaues Hemd und graue Sportschuhe mit einem Nike-Emblem an der Seite.

Wer Hinweise auf die abgebildete Person geben kann oder sonstige Angaben zum Tatgeschehen und den Verbleib des Täters machen kann, wird gebeten, sich mit dem Kommissariat 14 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck in Verbindung zu setzen. Die Ermittler sind erreichbar unter der Rufnummer 0451 -1310 oder per Email über k14.luebeck.bki@polizei.landsh.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell