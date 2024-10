Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL- St. Jürgen

Einbruchschutzprävention im Kleingartenverein

Lübeck (ots)

Mit Einzug der dunklen Jahreszeit wird auch der Saisonabschluss in vielen Kleingartenvereinen in Lübeck und Ostholstein eingeleitet. Viele Vereinsmitglieder machen ihre Lauben und Parzellen winterfest. Weil neben Häusern und Wohnungen im Winterhalbjahr auch Kleingartenanlagen Ziele von Einbrechern sein können, gehören dazu auch Maßnahmen des Einbruchschutzes. Nach dem Pilotprojekt im Jahr 2023 haben sich auch dieses Jahr Beamte der Polizeistation St. Jürgen mit dem Vorstand des Kleingartenvereins Mühlentor e.V. getroffen, um durch Aufklärungsarbeit und Präventionstipps Tatgelegenheiten zu reduzieren.

Im KGV Mühlentor e.V., der einer der größten zusammenhängenden Kleingartenanlagen in Deutschland ist, brachte der Vorstand in den vergangenen Wochen bereits die von der Polizei zur Verfügung gestellten Präventionsplakate in den Schaukästen der Anlage an. Die Informationen sind digital auch für alle Mitglieder auf der Homepage des Kleingartenvereins eingestellt. Im persönlichen Gespräch tauschte sich hierzu aus dem geschäftsführenden Vorstand des Kleingartenvereins, Stefan Klopotek mit dem stellvertretenden Leiter der örtlich zuständigen Polizeistation St. Jürgen, Polizeihauptkommissar Björn Dittfach und seiner Kollegin, Polizeikommissarin Walberg, aus.

Die Polizei rät:

- Werkzeuge, Elektrogeräte und sonstige Gegenstände sollten direkt nach dem Kauf mit einer individuellen Kennzeichnung (Buchstaben- oder Zahlenkombination) oder mit eingeritzten persönlichen Initialen versehen werden. Fertigen Sie ein Foto besonders hochwertiger Gegenstände - Bewahren Sie nach dem Kauf den Bon des Gerätes auf und notieren Sie sich separat die Individualnummer und die Seriennummer des Gerätes

- Hochwertige Elektrogeräte, Werkzeuge und Arbeitsmaschinen sollten am Saisonende sicher zu Hause und nicht in der Gartenlaube aufbewahrt werden

- Schauen Sie auch in der Wintersaison mindestens einmal wöchentlich bei Ihrer Parzelle vorbei und kontrollieren Sie den Zustand der Gartenlaube

- Tauschen Sie sich mit ihren Parzellennachbarn über ungewöhnliche Veränderungen im Kleingartenverein aus und informieren sie im Zweifelsfall die Polizei

Die Präventionsplakate und Flyer können auch für alle übrigen Interessierten sowohl in digitaler oder in gedruckter Version über die Präventionsstelle der Polizeidirektion Lübeck bezogen werden. Dieses und mehr zum Thema Einbruchschutz gibt es kostenlos unter www.polizei-beratung.de, www.k-einbruch.de oder telefonisch bei der Polizeidirektion Lübeck unter der Telefonnummer 0451 - 1311420.

