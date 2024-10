Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Lorenz Nord

Brennender Abfallcontainer - Tatverdächtiger ermittelt

Lübeck (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (28.10./29.10.24) brannte im Lübecker Stadtteil St. Lorenz Nord ein Altpapiercontainer. Hinzugerufene Polizeibeamte dämmten das Feuer ein und nahmen einen Tatverdächtigen in unmittelbarerer Nähe zum Brandort vorläufig fest. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Gegen 01:30 Uhr morgens ging die Meldung über eine verdächtige Person in der Haydnstraße in Lübeck St. Lorenz Nord ein, welche einen Müllcontainer von einem Grundstück auf die Fahrbahn ziehen würde.

Beamte des 2. Polizeireviers Lübeck fuhren daraufhin zur Einsatzörtlichkeit und konnten dort einen in Flammen stehenden Altpapiercontainer in Einmündungsbereich Ziegelstraße/Haydnstraße feststellen.

Umgehend wurde der Brand mittels polizeieigener Löschmittelt eingedämmt und auf das Eintreffen der Feuerwehr gewartet, deren Kräfte das Feuer schlussendlich ablöschten.

In der Zwischenzeit fiel den Polizeibeamten ein Mann in unmittelbarer Nähe zum Brandort auf, auf welchen die Personenbeschreibung des Anrufers zutraf.

Der 31-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zu einer Dienststelle verbracht. Nach den polizeilichen Maßnahmen und einer umfangreichen Spurensicherung konnte er entlassen werden.

An dem Altpapiercontainer entstand Sachschaden. Darüber hinaus wird derzeit geprüft, ob auch ein im Nahbereich angestellter Pkw im Zusammenhang mit den Ereignissen beschädigt wurde.

Der 31-jährige Mann wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts der Sachbeschädigung verantworten müssen. Die derzeit noch andauernden Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei in Lübeck geführt.

In diesem Zusammenhang suchen die zuständigen Ermittlers des K11 aktuell nach Zeugen, die auffällige Beobachtungen in der Tatnacht und im Bereich der Haydnstraße/Ziegelstraße gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer: 0451-131 0 oder alternativ als E-Mail an: K11.Luebeck.BKI@polizei.landsh.de entgegen.

