Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Innenstadt

Täter auf frischer Tat erwischt

Lübeck (ots)

Heute Nachmittag (29.10.2024) kam es in der Lübecker Innenstadt zu einem Einbruch in ein Hotel. Ein Tatverdächtiger konnte noch in Tatortnähe durch die eingesetzten Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden. Die Hintergründe sind noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen. Nach ersten Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.

Gegen 13:30 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, dass gegenwärtig ein Mann durch ein Fenster in ein Hotel in der Großen Burgstraße einbrechen würde. Nach Verlassen des Gebäudes konnte ein 25-jähriger Ostholsteiner in der Nähe durch eine Streifenwagenbesatzung des 1. Polizeireviers Lübeck vorläufig festgenommen werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge entwendete der Ostholsteiner verschiedene Gegenstände, welche die Beamten dem Mann abnahmen und in das Hotel zurückbrachten. Nach polizeilichen Maßnahmen wurde der 25-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

Warum er in das Gebäude einstieg, ist nun Gegenstand der angelaufenen Ermittlungen. Ebenso wird im weiteren Verfahren geprüft, ob diese Tat im Zusammenhang mit den in jüngster Vergangenheit begangenen Einbrüchen oder Sachbeschädigungen in der Lübecker Altstadt steht.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell