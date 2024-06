Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, A5 - Kätzchen auf der Überholspur

Bild-Infos

Download

Bühl, A5 (ots)

Ein verirrtes Kätzchen konnten am Mittwochmorgen Beamte der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl auf der A5 retten. Seine Samtpfoten führten die kleine Katze offenbar bereits am Dienstag im Bereich der Anschlussstelle Bühl auf die Autobahn, wo es auf dem Standstreifen durch Autofahrer gesichtet wurde. Bei der Überprüfung der Meldung konnte es jedoch nicht aufgefunden werden. Am Mittwochmorgen war der Stubentiger dann auf der Überholspur unterwegs: Nach einer weiteren Meldung gelang es den Autobahnpolizisten die kleine Fellnase an der Betonleitwand einzufangen und auf ihre Dienststelle zu bringen. Nach einigen Streicheleinheiten wurde der Vierbeiner im Anschluss in die fürsorgliche Obhut der Tierrettung übergeben.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell