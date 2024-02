Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (174) Mann erlitt Rauchgasvergiftung bei Werkstattbrand

Nürnberg (ots)

Im Bereich des Nürnberger Hafens kam es am Samstagabend (17.02.2024) zu einem Werkstattbrand. Ein 32-jähriger Mann erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Feuerwehr war gegen 20:00 Uhr verständigt worden, weil in einer Werkstatt in der Bremer Straße ein Brand ausgebrochen war. Dort hatte ein 32-jähriger Mann Schweißarbeiten an seinem Pkw durchgeführt. Nachdem dabei zunächst der BMW Feuer gefangen hatte, griffen die Flammen in der Folge auch auf Teile der Werkstatthalle über. Der betroffene BMW brannte vollständig aus. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer letztlich ablöschen.

Der 32-Jährige erlitt durch das Brandgeschehen eine Rauchgasvergiftung. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken übernahmen am Samstagabend die ersten Maßnahmen am Brandort und sperrten diesen ab. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache werden vom zuständigen Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnten zunächst nicht beziffert werden.

Erstellt durch: Michael Konrad

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell