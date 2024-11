Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbrüche in Neuwerk-Mitte und Hockstein | Zeugensuche

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 12. November, sind Unbekannte in Neuwerk-Mitte in zwei Häuser und drei Wohnungen eingebrochen. Außerdem gab es einen weiteren Einbruch in ein Haus in Hockstein zwischen Sonntag, 10. November, und Dienstag, 12. November. Die Täter entwendeten dabei unter anderem Schmuck und Bargeld.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter zwischen 19 Uhr und 20 Uhr über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Bendhütter Straße. Zwei weitere Einbrüche meldeten die Inhaber von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern an der Breuerstraße. Hier drangen die Einbrecher zwischen 10 Uhr und 20.30 Uhr über eine Terrassen- und eine Balkontür in die Innenräume ein. Einen weiteren Fall gab es am Loosenweg zwischen 8 Uhr und 18.30 Uhr. Hier verschafften sich die Täter über die Terrassen- bzw. Wintergartentür gewaltsam Zugang zu einer Erdgeschosswohnung in dem Mehrfamilienhaus. Der fünfte Einbruch ereignete sich an der Dammer Straße zwischen 11 Uhr und 21 Uhr. Die Täter hebelten dabei ein Fenster auf der Rückseite des Einfamilienhauses auf und kamen so in die Innenräume. Der Einbruch in ein Haus am Waidmannweg in Hockstein ereignete sich zwischen Sonntag, 11 Uhr, und Dienstag, 9.30 Uhr. Auch in diesem Fall drangen die Täter vermutlich über die Terrassentür in das Gebäude ein.

Die Polizei bittet in allen Fällen Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (JL)

Die Polizei empfiehlt in diesem Zusammenhang eine Wertgegenstandsliste zu führen. Sie kann Ihnen dabei helfen, Ihre gesamten Wertgegenstände vollständig zu katalogisieren. Auf der Liste sollten alle Wertgegenstände notiert werden - so haben Sie alles im Blick und kommen nach einem Diebstahl schneller an Ihr Hab und Gut. Gerade im Ernstfall erweist sich eine gute Kennzeichnung von Wertgegenständen als besonders wichtig - für die Polizei und insbesondere die Schadensregulierung mit Ihrer Hausratversicherung. Ergänzend empfiehlt es sich, die Wertgegenstände zu fotografieren.

Unter folgendem Link können Sie kostenlos eine Vorlage für eine Wertgegenstandsliste downloaden: https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/107-wertgegenstandsliste/

