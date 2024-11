POL-MG: Aufmerksamer Senior verhindert Betrug

Mönchengladbach (ots) - Am späten Montagabend, 11. November, haben sich drei unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung an der Waldhausener Straße verschafft. Die 84-jährige Mieterin war jedoch zuhause und traf das Trio - das ohne Beute flüchtete - im Wohnzimmer an. Gegen 23 Uhr am Montagabend war eine 84-Jährige in ihrer Wohnung an der Waldhausener Straße gerade zu Bett gegangen, als sie verdächtige ...

mehr