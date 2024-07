Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbrüche in Schule, Firmenkomplex und Kirchengebäude - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 04.07.2024, sind Unbekannte in eine Schule in der Hangstraße, in einen Firmenkomplex sowie ein Kirchengebäude in der Gewerbestraße in Lörrach eingebrochen. In diesen beiden Gebäuden wurden verschiedene Räumlichkeiten durchsucht und Behältnisse teilweise mit Gewalt geöffnet. Über mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Ersten Ermittlungen zufolge dürften dort zwei männliche Tatverdächtige zu Gange gewesen sein, die beide mit hellen Kapuzenpullis bekleidet waren. Aus der Schule wurde ein Safe im Ganzen entwendet. Dieser konnte aber ganz in der Nähe wieder aufgefunden werden. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0.

