POL-MG: Kontrolltag im Rahmen der europäischen Aktionswoche ROADPOL

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach hat sich erneut an der länderübergreifenden Kontrollaktion "Roadpol" beteiligt: In dieser Woche lautet das Thema "Truck & Bus" und die Polizei führt verstärkt Verkehrskontrollen durch, deren Schwerpunkt auf dem gewerblichen Personen- und Güterverkehr liegt.

Am Dienstag, 12. November, hat die Polizei Mönchengladbach mit rund 30 Beamtinnen und Beamten in den Ortsteilen Rheydt (Dahlener Straße) und Neuwerk (Krefelder Straße) zwei große Kontrollstellen eingerichtet. Im Tagesverlauf kontrollierten die Einsatzkräfte dort insgesamt 134 Fahrzeuge, darunter 16 mit ausländischen Kennzeichen. Bei insgesamt 27 Kontrollen stellte die Polizei Verstöße fest und ahndete diese in Form von Verwarngeldern sowie Ordnungswidrigkeiten- und Strafanzeigen.

10 Personen wurden sanktioniert, da sie ihre Fahrzeuge überladen oder die Ladung nur unzureichend gesichert hatten. In einem dieser Fälle untersagten die Einsatzkräfte die Weiterfahrt. Bei einem Fahrzeugführer verlief ein Drogenvortest positiv, auch er durfte seine Fahrt nicht fortsetzen. Weitere 10 Verstöße bezogen sich auf Sozialvorschriften. Darüber hinaus fertigten die Einsatzteams Anzeigen wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz (in zwei Fällen) sowie gegen die Berufskraftfahrerqualifikation (in vier Fällen).

Den Großteil der eingesetzten Kräfte stellte der Verkehrsdienst der Polizei Mönchengladbach, unterstützt von zwei Teams des Wachdienstes, einem Team des Verkehrsdienstes der Polizei Neuss sowie Mitarbeitenden der MAGS. Teams des Hauptzollamts Krefeld waren ebenfalls vor Ort und nutzten die Kontrollstellen für eine Schwerpunktprüfung der Speditions- und Logistik- sowie der Kurier- und Paketdienstbranche. Neben diversen Verstößen führten diese Kontrollen auch zu einer Festnahme.

Zur Pressemeldung des Hauptzollamtes Krefeld: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121252/5907906

Die Polizei Mönchengladbach wird die Kontrollen im Rahmen der europäischen Aktionswoche noch bis einschließlich Freitag fortsetzen. (et)

