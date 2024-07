POL-K: 240706-1-K 36-Jähriger durch mutmaßliche Schussabgabe im Stadtbezirk Chorweiler lebensgefährlich verletzt - Zeugensuche

Köln (ots) - Am Freitag (5. Juli) haben Spezialkräfte um kurz nach 17 Uhr zwei von Bochum nach Köln Entführte aus einem Wohnhaus in Köln-Rodenkirchen befreit, vier Tatverdächtige festgenommen und scharfe Schusswaffen sichergestellt. Im Zuge weiterer Ermittlungen drangen Spezialeinheiten noch in der Nacht sowie am Samstag in weitere sechs Wohnungen - überwiegend im rechtsrheinischen Köln - ein, wo sie zwei weitere ...

