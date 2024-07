POL-K: 240704-4-K Gestohlener Toyota zum Kauf angeboten - Hehler festgenommen

Köln (ots) - Zivile Einsatzkräfte haben am späten Dienstagabend (2. Juli) einen 36 Jahre alten Dieb in der Kölner Innenstadt gestellt. Er hatte gegen 21.30 Uhr ein augenscheinlich unverschlossenes und am Neumarkt geparktes Auto durchsucht und sich mit dem darin aufgefundenen Bargeld am Josef-Haubrich-Hof Drogen gekauft. In diesem Moment griff der Einsatztrupp zu. ...

