Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Polizei sucht Zeugen

Kleinmaischeid (ots)

Am gestrigen Mittag gegen 13:44 Uhr kam es auf der B413 in Höhe des Industriegebietes "Larsheck" zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Der Fahrer eines blauen Skoda kam im Bereich einer Linkskurve in Fahrtrichtung Isenburg von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. Der Fahrer verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten beim Fahrzeugführer erhebliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen fest. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Laut Zeugenhinweisen soll der Fahrer kurz vor dem Unfall von einem Tankstellengelände in Kleinmaischeid mit überhöhter Geschwindigkeit in die B413 eingefahren sein und soll hierbei den Fahrer eines Ranault Clio gefährdet haben.

Zeugen und insbesondere die Fahrerin/der Fahrer des Renault Clio werden gebeten, mögliche Hinweise, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell